Читатель спрашивает: Можно ли употреблять в пищу мясо и рыбу в сыром виде?

Ислам выдвигает определенные требования в связи с пищей, основным из которых является их халяльность. Обычно мясные и рыбные продукты не принято употреблять в сыром виде. Однако это правило, согласно шариату, может меняться. Например, в экстремальных случаях, при угрозе голодной смерти, эти продукты можно употребить в пищу и в сыром виде. А у некоторых народов в рационе имеются блюда, приготавливаемые из сырого мяса или рыбы. В этих странах это считается нормой. Если сырой продукт не нанесет здоровью человека вред, это разрешено. Но в противном случае этого делать нельзя. Людям, которые не привыкли употреблять в пищу рыбу и мясо в сыром виде, не следует так поступать ради показухи или эксперимента. Это может привести к плачевным результатам.