Читатель спрашивает: Как должны поступить стороны, пожелавшие расстаться до истечения срока временного брака?

При обычном браке, если стороны не пожелают более жить вместе, мужчина должен дать развод супруге. Во временном же браке в этом нет нужды. Так, по истечении срока брака, стороны считаются уже разведенными, и после ожидания срока идды, женщина может выйти замуж. Если стороны пожелают развестись до истечения срока брака, опять-таки, нет нужды в разводе или ином обряде. В таком случае муж отказывается от оставшегося срока и объявляет об этом женщине. Таким образом, их временный брак считается завершенным. После ожидания срока идды женщина снова может выйти замуж.