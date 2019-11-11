Число жертв беспорядков в Ираке достигло 319

По меньшей мере 319 человек стали жертвами продолжающихся более месяца и сопровождающихся насилием и беспорядками акций протеста в Ираке.

Как передает İslam.az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в воскресенье издание Baghdad Al Youm.

"Число жертв к настоящему моменту достигло 319 человек - как среди демонстрантов, так и сотрудников сил безопасности", - отмечается в коммюнике. В нем также указывается, что правительство "по-прежнему не может управлять кризисом", и выражается "серьезная обеспокоенность" в связи с присутствием стреляющих по протестующим снайперов, а также причастности к гибели людей неустановленных личностей.

Ранее в воскресенье официальный представитель Высшей комиссии по правам человека страны Али Акрам аль-Баяти сообщил, что с октября в беспорядках погиб 301 человек и около 15 тысяч пострадали.