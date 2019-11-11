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Индия стянула к Кашмиру 100-тысячную армию

Вооруженные силы Индии разместили 100 тыс. военнослужащих вдоль линии контроля, разделяющей индийскую и пакистанскую зоны Кашмира. Об этом сообщила газета The Economic Times.

Отмечается, что в 2019 году на линии контроля в Кашмире произошло почти 2,5 тыс. нарушений режима прекращения огня, это наибольшее количество таких инцидентов за несколько лет.

Напряженность на линии контроля в Кашмире сохраняется после того, как 5 августа Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат Джамму и Кашмир и Ладакх). С этой целью парламент Индии утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат особым статусом.


Опубликовано:11 Ноябрь, 2019  13:23, ]]>Печать]]>
 
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