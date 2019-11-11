Турция приступила к депортации террористов ИГ

Турция начала высылать захваченных ранее боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) в страны, гражданами которых они являются.

Как сообщает Islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь МВД страны Исмаил Чатаклы.

Как ранее заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу, Анкара намерена возвращать пленных боевиков ИГ в страны их происхождения, начиная с понедельника.

«Иностранный террорист ИГ из США, в отношении которого все процедуры закончены, выслан из Турции. Еще семь иностранных боевиков немецкого происхождения будут высланы 14 ноября», - сказал И.Чатаклы журналистам.