Читатель спрашивает: Обязательно ли женщина должна покрываться чадрой, согласно традиционному Исламу?

Согласно Исламу, женщина обязательно должна соблюдать хиджаб. Так, женщина обязана покрывать все тело, за исключением рук ниже кистей, а также овала лица. При этом нет обязательных требований к ткани и одежде, при помощи которых это будет осуществляться. Главное, во-первых, чтобы тело было покрыто в вышеуказанных пределах. Во-вторых, одежда должны быть не настолько прозрачной, чтобы тело было видно. В-третьих, эта одежда не должна быть настолько узкой, чтобы контуры тела отчетливо проглядывались. В-четвертых, эта одежда не должна быть слишком разноцветной и пестрой, чтобы привлекать внимание намахрамов.