В Мосуле захвачены пять боевиков ИГИЛ

Полиция Ирака в ходе освобождения города Мосул от ИГИЛ захватила 5 опасных членов этой террористической организации.

Как передает İslam.az со ссылкой на SalamNews, об этом говорится в заявлении Министерства внутренних дел Ирака.

В заявлении отмечается, что в городе Мосул, на правом берегу реки Даджла были задержаны 2 члена "полиции по соблюдению норм шариата" ИГИЛ и 3 члена "суда шариата" ИГИЛ.

Отметим, что город Мосул был освобожден от длившейся на протяжении 3 лет оккупации терористической организации ИГИЛ. Были осуществлены регулярные рейды по тайным местам организации.