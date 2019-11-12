ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Сегодня отмечается годовщина шахадата имама Хасанa Аскери (а) Сегодня отмечается годовщина шахадата имама Хасанa Аскери (а)
В Индии обострилась ситуация вокруг мечети Бабри В Индии обострилась ситуация вокруг мечети Бабри
Можно ли употреблять в пищу мясо и рыбу в сыром виде? Можно ли употреблять в пищу мясо и рыбу в сыром виде?
Мусульмане Франции подвергаются дискриминации Мусульмане Франции подвергаются дискриминации
Новый «халиф» ИГ выступит с обращением Новый «халиф» ИГ выступит с обращением

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Ноя.2019
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Новости » Новости по миру

В Мосуле захвачены пять боевиков ИГИЛ

Полиция Ирака в ходе освобождения города Мосул от ИГИЛ захватила 5 опасных членов этой террористической организации.

Как передает İslam.az со ссылкой на SalamNews, об этом говорится в заявлении Министерства внутренних дел Ирака.

В заявлении отмечается, что в городе Мосул, на правом берегу реки Даджла были задержаны 2 члена "полиции по соблюдению норм шариата" ИГИЛ и 3 члена "суда шариата" ИГИЛ.

Отметим, что город Мосул был освобожден от длившейся на протяжении 3 лет оккупации терористической организации ИГИЛ. Были осуществлены регулярные рейды по тайным местам организации.


Опубликовано:12 Ноябрь, 2019  17:07, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
12 Ноябрь, 2019
Израиль ввел морскую блокаду сектора Газа
12 Ноябрь, 2019
В масштабах Азербайджанской Армии начались оперативные учения
12 Ноябрь, 2019
Взрыв у ливанского посольства в Дамаске: есть погибшие
11 Ноябрь, 2019
Турция приступила к депортации террористов ИГ
11 Ноябрь, 2019
Индия стянула к Кашмиру 100-тысячную армию

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
12 Ноябрь, 2019
В Мосуле захвачены пять боевиков ИГИЛ
12 Ноябрь, 2019
Израиль ввел морскую блокаду сектора Газа
12 Ноябрь, 2019

Обязательно ли женщина должна покрываться чадрой, согласно традиционному Исламу? Ислам в вопросах
12 Ноябрь, 2019
В масштабах Азербайджанской Армии начались оперативные учения
12 Ноябрь, 2019

Взрыв у ливанского посольства в Дамаске: есть погибшие
11 Ноябрь, 2019
Турция приступила к депортации террористов ИГ
11 Ноябрь, 2019

Отмечается неделя мавлида Пророка Мухаммада (с)
11 Ноябрь, 2019

Индия стянула к Кашмиру 100-тысячную армию
11 Ноябрь, 2019

Асад назвал войну в Сирии «Третьей мировой»
11 Ноябрь, 2019
Названы самые пьющие страны мира
11 Ноябрь, 2019

Число жертв беспорядков в Ираке достигло 319
11 Ноябрь, 2019

Как должны поступить стороны, пожелавшие расстаться до истечения срока временного брака? Ислам в вопросах
11 Ноябрь, 2019
В Ираке задержали одного из лидеров ИГ
11 Ноябрь, 2019

США оставят в Сирии до 600 военнослужащих
9 Ноябрь, 2019

Можно ли употреблять в пищу мясо и рыбу в сыром виде? Ислам в вопросах
9 Ноябрь, 2019

ООН: В Ираке в результате протестов погибли свыше 270 человек
8 Ноябрь, 2019
ФСБ задержала российских финансистов ИГ
8 Ноябрь, 2019
В Индии обострилась ситуация вокруг мечети Бабри
8 Ноябрь, 2019
Новый «халиф» ИГ выступит с обращением
8 Ноябрь, 2019

Какие обряды следует выполнить христианину, чтобы стать мусульманином? Ислам в вопросах
8 Ноябрь, 2019
Турция задержала 13 человек из окружения аль-Багдади
7 Ноябрь, 2019
В Багдаде полиция застрелила четырех протестующих
7 Ноябрь, 2019
В СНГ пресекли работу 13 террористических ячеек
7 Ноябрь, 2019
Найден ребенок убитого лидера ИГИЛ
7 Ноябрь, 2019

Нарушает ли пост применение гинекологических или лечебных свеч? Ислам в вопросах
7 Ноябрь, 2019
Ущерб от акций протеста в Ираке достиг 6 млрд долларов
7 Ноябрь, 2019
Мусульмане Франции подвергаются дискриминации
6 Ноябрь, 2019

Сегодня отмечается годовщина шахадата имама Хасанa Аскери (а)
6 Ноябрь, 2019
На юге Ирака протестующие подожгли дома 3 депутатов
6 Ноябрь, 2019

Обязательно ли должен муджтехид, которому подражают, быть автором книг по шариатским указаниям или иных книг? Ислам в вопросах
6 Ноябрь, 2019
Иран начнет обогащать уран на объекте в Фордо
© 2019 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com