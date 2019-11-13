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Новости » Новости по миру

В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли десять человек

Число погибших в результате авиаударов израильской армии по палестинскому сектору Газа возросло до десяти.

Как передает Islam.az, об этом РИА Новости заявила пресс-секретарь местного министерства здравоохранения Вафаа Яги.

Ранее сообщалось о семи погибших и 45 пострадавших.

"В результате израильской агрессии с утра среди палестинцев десять человек погибли, 45 получили ранения", - сообщила Вафаа Яги.

Крупнейшее за последние месяцы обострение на границах палестинского анклава произошло после террора израильскими ВВС командира "Исламского джихада" в Газе Бахи Абу аль-Ата.


Опубликовано:13 Ноябрь, 2019  06:22, ]]>Печать]]>
 
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