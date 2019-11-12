Читатель спрашивает: Сколько хадисов собрано в «Сахихи-Бухари» и «Сахихе-Муслиме»?

«Сахихи-Бухари», считающийся одним из самых надежных источников по хадисам ахли-сунны, содержит 7563 хадисов. Но така одни и те же хадисы приводятся несколько раз, то после исключения повторов, остается около 2600 хадисов. Хадисы сгруппированы по 101книге (главе). По такой же схеме сгруппировал свои хадисы и Муслим. «Сахихи-Муслим», состоящий из 55 книг, вобрал в себя 7563 хадисов, а если исключить повторы, - примерно 4000 хадисов.

Очень много хадисов приведены в обеих книгах. Некоторые ученые сгруппировали эти хадисы в отдельности.