Американская армия заняла нефтяные месторождения в Сирии

Колонна американских военных пересекла сирийско-иракскую границу и остановилась в районе нескольких нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии, передает Islam.az со ссылкой на РИА Новости.

"Колонна американских оккупационных войск вошла из Ирака через незаконный КПП аль-Валид и остановилась в районе нефтяного месторождения Ауда в Кахтании <...> и нефтяных полей Джибса", - сообщил сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya.

В составе колонны 22 армейских автомобиля и две грузовых машины, передвигающиеся под прикрытием с воздуха.