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6 человек погибли из-за взрыва трубопровода в Египте

В результате взрыва на топливном трубопроводе в провинции Бухейра к северу от Каира погибли шесть человек и 15 получили ранения, передает İslam.az со ссылкой на иностранные СМИ.

Данные о жертвах взрыва сообщает Министерство здравоохранения и народонаселения Египта.

Взрыв произошел в результате попытки местных жителей слить бензин из трубопровода, по которому из Александрии в Каир поступает бензин с октановым числом 95. Жители осуществили незаконную врезку в трубу, сообщил губернатор провинции Хишама Амны.

Произошло воспламенение паров бензина и мощный взрыв.Экстренные службы страны смогли локализовать пожар.


Опубликовано:14 Ноябрь, 2019  06:29, ]]>Печать]]>
 
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