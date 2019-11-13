Нынешней ночью отмечается мовлуд Пророка Мухаммада (с)

Нынешней ночью (ночь на 15-е ноября), отмечается мовлуд (день рождения) последнего из пророков, самого совершенного среди всех созданных Аллахом – Его Светлости Мухаммада (с). Это один из самых дорогих праздников исламского мира.

Пророк родился в "год слона", в 17-ый день месяца рабиуль-авваль 571-го года. Великий Аллах выбрал его своим Посланником среди людей. В Коране Великий Аллах велит: "Мы отправили тебя только в качестве милости к мирам" ("Анбиййа", 107).

В этот знаменательный день поздравляем всех мусульман мира с Мовлудом Его Светлости Пророка Мухаммада (c)!