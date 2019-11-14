Ильхам Алиев: «В мире ведется кампания против религиозных ценностей»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в мире ведется кампания против религиозных ценностей и под псевдорелигиозными лозунгами совершаются преступления, а также призвал защитить подрастающее поколение от неуместной пропаганды, передает РИА Новости.

Второй саммит религиозных лидеров мира открылся в Баку в четверг. На это мероприятие приглашены порядка 200 лидеров разных традиционных религий из многих стран. В том числе там выступит патриарх Московский и вся Руси Кирилл. Организаторы саммита - Управление мусульман Кавказа и власти Азербайджана.

«Мы наблюдаем опасную тенденцию: в мире ведутся кампании против религиозных ценностей. Молодое поколение должно быть защищено от неуместной пропаганды. В некоторых случаях под псевдорелигиозными лозунгами совершаются преступления», - сказал Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана отметил, что представители всех религий в Азербайджане живут свободно, выполняют свои ритуалы. Он также отметил роль Азербайджана в развитии диалога между религиями.

«Тот факт, что саммит религиозных лидеров проходит в Баку — это естественно. В Азербайджане есть старая традиция, в течение столетий в нашей стране проживали разные этнические группы в условиях дружбы и взаимопонимания. Это наше большое сокровище. Это способствует стабильности, это основано на религиозной толерантности и мультикультуральных ценностях», - подчеркнул президент Азербайджана.