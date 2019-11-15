Эрдоган: Турция не будет отказываться от С-400

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров в США заявил, что Анкара не может отказаться от поставок российских С-400.

Как передает Islam.az со ссылкой на Ren.tv, ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп рассчитывал услышать твердое "да" на предложение о крупной торговой сделке, взамен на отказ Турции от покупки С-400. По данным СМИ, президент США был готов заключить контракты на сто миллиардов и даже закрыть вопрос с санкциями.

По словам Трампа, покупка Анкарой С-400 создает серьезные проблемы для двустороннего взаимодействия между Турцией и США.