Выборка из изречений Его Светлости Мухаммада (с)

Предлагаемые вашему вниманию изречения Пророка – это часть большого хадиса из книги Шейха Разийаддина Табриси "Макаримуль-ахлаг". В конце хадиса отмечается, что Имам Джафар Садык (а) собрал этот хадис из тетради, в котором Его Светлость Али (а) собственноручно записывал высказывания Пророка под его диктовку. Часть хадиса уже была представлена вашему вниманию под заголовком "Пророк запретил это".

Прежде чем ознакомиться с хадисом, просим уделить внимание на один момент. Наказания и воздаяния, которые указаны здесь в качестве оплаты за грехи или богоугодные дела, носят иносказательный характер. Особенно встречаются иносказательные и аллегорические выражения при описании наказаний и воздаяний в другом мире. Порою, оплата какого-то деяния исчисляется конкретными единицами. Такие выражения не должны истолковываться лишь по внешней сути. Указанные способы выражения, на самом деле, служат для усиления воздействия сказанного, привлечения внимания читателя и формирования представления о важности вопроса.

"Оказавший уважение своему брату-мусульманину, оказал уважение Великому Аллаху".

"Кто останется недовольным ниспосланным Аллахом хлебом насущным и его распределением, не будет относиться к этому терпеливо, ни одно его благое деяние не возвысится на небеса (то есть не будет засчитано). Если не покается, в Судный день Аллах разгневается на него".

"Оскорбивший бедного мусульманина, словно уменьшил свои права (то есть права брата-мусульманина приравнены к правам самого человека). Если не покается, в Судный день Аллах Сам оскорбит его. В Судный день Аллах останется довольным тем, кто оказал уважение бедному мусульманину".

"Аллах никогда не даст почувствовать аромат Рая тому, кто причинял страдания соседям, и он окажется в Аду. Какое же это ужасное пристанище! Поправший права соседа не из наших рядов (то есть не мусульманин). Джабраиль столько наставлял меня о правах соседей, я подумал, что в конце объявит их наследниками друг друга. Джабраиль дал столько рекомендаций относительно хорошего отношения с рабами, подумал, что назначит время, после которого рабы будут считаться свободными. Джабраиль столько рекомендовал чистить зубы мисваком, подумал, что Аллах внесет это в ряд обязательных деяний. Джабраиль столько рекомендовал совершать ночной намаз, подумал, что лучшие представители уммы отныне не будут спать по ночам (и будут совершать ночной намаз)".

"Аллах всю ночь будет гневаться на того, кто будет хранить в сердце ухищрения против мусульманина целый день до вечера, и не будет думать о покаянии".

"Оказавший помощь тирану будет в Аду вместе с жестоким визирем фараона Хаманом. Построившему дворец с целью лицемерия и демонстрации своей силы, в Судный день этот дворец навьючат на плечи, а на шею накинут цепь, изготовленную из жара седьмого пласта Земли. В таком состоянии он скатится в самую нишу огня. Но если покается в этой жизни, спасется от наказания". Спросили, что же означает построить дворец с целью лицемерия и демонстрации своей силы? Его Светлость сказал: "Построить здание, превосходящие потребности с целью чванства перед соседями и братьями по вере".

"Кто намеренно не выплатит причитающиеся деньги работнику, Аллах сделает все его хорошие деяния никчемными, и сделает для него запретным аромат Рая. Хотя аромат Рая можно почувствовать на расстоянии в 500 лет. Кто захватит пядь земли соседа, тому Аллах в Судный день накинет на шею границы слоев земли в виде кольца, и в таком виде тот человек предстанет пред Аллахом. Но если покается, спасется от наказания"

"Кто будет обучать Корану, но сам не будет следовать указаниям Корана, будет приведен в Судный день к Аллаху со связанными руками. Вместо каждого аята Аллах ниспошлет ему ужасные мучения в обличии змеи, которые будут сопровождать его и в адском огне. Но если покается и будет прощен, спасется от мук".

"Аллах будет гневаться на того, кто читает Коран, но вместе с тем пьет вино или же отдает запретным наслаждениям этого мира, пока тот не покается. Если умрет прежде покаяния, в Судный день Коран восстанет против него и осудит его".

"В могилу того, кто совершит прелюбодеяние с мусульманкой, еврейкой, христианкой или колдуньей, не покается после этого, а наоборот, будет таить в сердце страсть к прелюбодеянию, Аллах откроет 300 дверей. Через эти двери в его могилу будут заползать змеи, скорпионы и ужасные насекомые, которые будут мучить его до Судного дня. Когда он восстанет из могилы, присутствующие на Страшном суде содрогнутся от вони, исходящей от его тела, тем самым, поняв, какие грехи он совершил в этой жизни. Затем Аллах велит бросить его в Ад".

"Не выплативший мехриййе при необходимости (то есть при разводе или когда того требует жена), как прелюбодей пред Аллахом. В Судный день Аллах скажет ему: "О, раб мой! Я выдал свою рабыню замуж за тебя, согласно своему обещанию (то есть по правилам кябина). Однако ты не сдержал своего обещания и причинил страдания моей рабыне". По велению Аллаха, у того человека отнимут причитающуюся жене часть богоугодных дел и передадут ей. Если у этого человека нет в достаточном количестве таких богоугодных дел, его бросят в Ад за нарушение обета. Потому что Аллах в Коране велел: "Будьте верны своим обещаниям, ибо за обещания вас призовут к ответу" ("Исра", 34)".

"Аллах не воспримет ни одно благое деяние у той женщины, которая причинит страдания своему мужу словом, пока она не заслужит довольство мужа; даже если она будет поститься днем, молиться по ночам, освободит рабов и присоединится к тем, кто поднялся в джихад во имя Аллаха. Та женщина будет первой среди попавших в Ад. Такая же участь ждет и мужчину, причинившего страдания супруге".

"Аллах не воспримет ни одно благое деяние у той женщины, которая не будет ладить с мужем, будет требовать у него непосильное. Аллах встретит ее в Судный день в гневе".

"Аллах сбережет от адского огня и самой страшной муки (мук Ада) того, у кого возникнет возможность совершить грех или же поддаться похоти, однако он откажется от этого. Аллах сдержит обет, воздав тому человеку обещанной в Коране благостью: "Тем же, которые боялись предстать перед своим Господом, уготовано два сада" ("Рахман", 46)".

"Кто останется перед дилеммой между этим и загробным миром, и отдаст предпочтение запретным удовольствиям бренного мира, в Судный день предстанет пред Аллахом в таком состоянии, что не будет ни одного благого деяния, которое смогло бы уберечь его от адского огня. Аллах останется доволен тем, кто отдаст предпочтение загробному миру и будет сторониться грехов этого мира, и простит его грехи. Кто наполнит глаза харамом (то есть всегда будет смотреть на запретное) и не покается, в Судный день Аллах наполнит его глаза огнем".

"Обманувший в торговле одного мусульманина не один из нас".

"Тому, кто даст пощечину (незаслуженно) мусульманину, в Судный день Аллах сломает кости. Тот человек будет приведен на Страшный суд с завязанными руками и его бросят в Ад. Однако если покается, спасется от этого наказания".

"Того, кто скроет свой гнев в момент, когда имеет возможность проявить его, Аллах одарит савабом шехида".

"Того, кто защитит своего брата по вере словом, когда того заочно осуждают или воспрепятствует этому, Аллах спасет от тысячи бед в этой и загробной жизни. Если, имея возможность, воспрепятствовать злословию, не сделает этого, заслужит грех 70 сплетен".

"Совершивший лжесвидетельство будет повешен в самой глубине Ада вместе с лицемерами. Кто продаст товар, добытый изменой (если осведомлен об этом), будет и сам считаться изменником".

"Услышавший о чужом грехе и распространивший это, словно сам совершил тот грех".

"Аллах не даст почувствовать аромат Рая тому, кто не даст взаймы просящему взаймы брату-мусульманину, имея такую возможность".

"Кто навестит своих близких с целью сохранения связей с родственниками и ради этого потратит имущество, того Аллах одарит савабом ста шехидов. Каждый его шаг будет одарен 40 тысячами свабов, а из книги деяний будет вычеркнуто 40 тысяч грехов, настолько же возвысится его положение. Он заслужит столько савабов, словно терпеливо совершал богослужение в течение ста лет".

"Кто приложит усилия для решения мирских проблем больного и довершит это дело, того Аллах убережет от козней и Ада, исполнит 70 его желаний, имеющих отношение к этому миру. Когда он будет заниматься этим доброжелательным делом, милость Аллаха окутает его".

"Больного, который в течение дня и ночи не будет жаловаться навещающим его, Аллах приведет на Страшный суд вместе со Своим другом Его Светлостью пророком Ибрагимом (а), и он молниеносно пройдет по мосту сырат".

"Кто решит мирскую проблему мумина, того Аллах освободит от 72 трудностей в этой жизни и от 72 трудностей в загробной".

"Кто не защитит права говорящего истину (когда имеет такую возможность), заслужит такой же грех как разбойник, грабящий путников".

"Если кто-то окажет помощь своему брату по религии, а потом будет попрекать его этим, Аллах лишит того человека саваба за это деяние, а грех за одолжение останется. Аллах велел, что в Рай не попадет человек, который попрекает, жадничает и сплетничает".

"Кто даст милостыню, за каждый дирхам получит райскую благость величиной с гору Ухуд. Кто доставит милостыню нуждающемуся в этом, получит такой же саваб, как давший милостыню, при этом саваб давшего милостыню не уменьшится".

"Кто заплачет от страха перед Аллахом, за каждую пролитую слезу для него в Раю будут дарованы дворцы, украшенные драгоценностями, доселе невиданные, о которых никто не слышал".

"Кто отправится в мечеть с намерением совершения коллективной молитвы, за каждый шаг ему будет даровано 70 тысяч савабов, будет прощено 70 тысяч грехов, положение при Аллахе настолько же возрастет. Если скончается в это время, Аллах велит 70 тысячам ангелам не оставить его в одиночестве и посетить в могиле, помолиться за его прощение".

"Насколько бы незначительным не казалось вам зло (грех), не считайте его маленьким. Кроме того, насколько великим вам не казался грех, не преувеличивайте его. Потому что после покаяния не останется больших грехов, а при повторении - маленьких".

(Смысл хадиса заключается в том, что человек всегда должен находиться между страхом и надеждой. То есть, вспоминая грехи, должен остерегаться Аллаха, а также надеяться, что будет прощен. Если человек не займет позицию между этими двумя полюсами, отдаст предпочтение одному из них, окажется в грехе. То есть, если разуверится в милости Аллаха, его ничего не убережет от греха. Будет думать, что все равно попадет в Ад. И наоборот, если не будет бояться Аллаха и чувствовать себя полностью прощенным, вновь не будет всерьез воспринимать запреты. Подумает, что обладающий безграничной милостью Аллах все равно простит его.

Вторую часть хадиса указывает на то, что насколько бы большим не был совершенный грех, его можно искупить искренним покаянием. Однако если кто-то постоянно будет совершать маленькие грехи, или же пренебрежительно отнесется к покаянию и будет всякий раз нарушать ее, грехи будут суммироваться и, в конце концов, превратятся в большой грех. Именно поэтому часть ученых считает, что неверно разделять грехи на большие и маленькие).