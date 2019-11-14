Читатель спрашивает: Правда ли, что нельзя покупать и пить продукцию компании «Coca-Cola»?

Говорят, что если взглянуть на логотип компании «Coca-Cola» с обратной стороны, то можно прочесть анти-Исламское высказывание. Однако этот – всего лишь предположение. Потому что невозможно прочесть эти слово четко. Условием дозволенности к употреблению в пищу какого-либо продукта является его халяльность. Если человек уверен, что какой-либо продукт этой компании харам, то не должен употреблять его. Кроме того, следует учесть и некоторые моменты, связанные с деятельностью компании. Например, если компания тратит свои средства на антирелигиозные и греховные цели, финансирует преступления против мусульман и даже немусульман, то продукции этой компании лучше бойкотировать.