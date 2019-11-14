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Новости » Ислам в вопросах

Правда ли, что нельзя покупать и пить продукцию компании «Coca-Cola»?

Читатель спрашивает: Правда ли, что нельзя покупать и пить продукцию компании «Coca-Cola»?

Говорят, что если взглянуть на логотип компании «Coca-Cola» с обратной стороны, то можно прочесть анти-Исламское высказывание. Однако этот – всего лишь предположение. Потому что невозможно прочесть эти слово четко. Условием дозволенности к употреблению в пищу какого-либо продукта является его халяльность. Если человек уверен, что какой-либо продукт этой компании харам, то не должен употреблять его. Кроме того, следует учесть и некоторые моменты, связанные с деятельностью компании. Например, если компания тратит свои средства на антирелигиозные и греховные цели, финансирует преступления против мусульман и даже немусульман, то продукции этой компании лучше бойкотировать.


Опубликовано:15 Ноябрь, 2019  11:35, ]]>Печать]]>
 
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