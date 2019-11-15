Завершился II Бакинский саммит религиозных лидеров мира

Завершился проходивший 14-15 ноября II Бакинский саммит религиозных лидеров мира, в котором участвовали лидеры различных религиозных конфессий и течений, политические, общественные, научные и религиозные деятели, представители международных организаций.

Как сообщает İslam.az со ссылкой на АПА, в саммите приняли участие лидеры и представители более чем 70 стран 5 континентов, 25 традиционных религий и религиозных течений, в том числе до 500 представителей высокого уровня около 10 авторитетных международных организаций, а также главы и религиозные лидеры субъектов Российской Федерации.

На продолжавшемся 2 дня саммите религиозные лидеры выразили глубокую обеспокоенность терроризмом, дискриминацией на различной почве, ксенофобией, ростом нетерпимости на религиозной и этнической почве, целенаправленным искажением религиозных ценностей террористическими и экстремистскими группировками, разрушением культурного, религиозного и исторического наследия, а также отсутствием мира, глобального диалога и человеческой солидарности в результате массового потока мигрантов, достигшего уровня гуманитарной катастрофы.

На саммите было единогласно отмечено, что религии, включающие в себя высокие ценности, должны вносить важный вклад в мировую цивилизацию, культуру и духовное наследие, служить пропаганде гуманизма, обеспечению мира и справедливости.