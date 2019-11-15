Читатель спрашивает: Следует ли выполнять намаз по покойнику, который совершил суицид, и устраивать для него поминки?

Намаз пор покойнику следует выполнять для всех умерших мусульман перед захоронением. И ни один грех не аннулирует обязательность этого намаза. Исключением является лишь ересь. То есть, человек, открыто заявивший о своей ереси, считается покинувшим Ислам, и с ним нельзя обращаться как с мусульманином, как при жизни, так и после смерти. Насколько бы не было самоубийство большим грехом, можно также устраивать и поминки по умершему. Присутствующим рекомендуется во время похорон и на поминках таких людей много молиться о прощении греха покойника.