Россия вернет захваченные корабли ВМС Украины

Россия вернет Украине военные корабли, захваченные в районе Керченского пролива, сообщает КоммерсантЪ.

По данным источника издания, российская сторона приняла "принципиальное решение" вернуть Украине корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу".

На данный момент представители силовых ведомств и МИДов Украины и РФ согласовывают место и время передачи трех кораблей. По словам собеседников издания, они будут переданы в море, а не в порту. В согласованной сторонами точке их заберут три украинских буксира.

Один из источников предположил, что корабли могут вернуть до конца ноября, то есть до саммита нормандской четверки, намеченной на 9 декабря.

"Может, даже на следующей неделе", - сказал собеседник издания.