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С начала года в Турции было ликвидировано 457 террористов

Органы безопасности Турции продолжают активную борьбу с террористами РКК и их пособниками.

Как передает Islam.az со ссылкой на "Анадолу", по данным МВД Турции, в январе-октябре текущего года в целом по стране было осуществлено 109 423 антитеррористические операции.

Особую значимость в борьбе с боевиками преступной организации представляют крупномасштабные операции под кодовым названием Kıran, позволившие значительно ослабить потенциал РКК в сельских районах востока и юго-востока страны.

В различных провинциях Турции осуществлено в целом шесть этапов операции Kıran с участием сил жандармерии и при поддержке авиации.

Успешные операции предотвратили формирование зимних баз террористов в труднодоступных горных районах.

В попытке скрыть свое местоположение боевики PKK минимизировали контакты между собой, в том числе посредством рации.

В МВД привлекли внимание к росту числа операций против РКК. Если за весь 2018 год в стране было проведено 97 377 операций, то только за десять месяцев текущего года этот показатель достиг почти 110 тысяч.

В январе-октябре 2019 года на территории Турции было ликвидировано 457 террористов, еще 257 схвачены. Полиция и жандармерия задержала более 11380 террористов и их пособников.

За последние два года пресечена доставка террористам 143 тонн продовольствия.

На фоне успешных операций в рядах террористов выросло число суицидов, о чем говорят разведданные и показания задержанных террористов.


Опубликовано:18 Ноябрь, 2019  10:27, ]]>Печать]]>
 
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