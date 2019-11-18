США поддержали акции протеста в Иране

США поддерживают народ Ирана в их мирных протестах и осуждают применение силы в отношении демонстрантов.

Oб этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.

"Соединенные Штаты поддерживают иранский народ в их мирных протестах против режима, который должен был бы возглавлять его. Мы обсуждаем применение силы со смертельным исходом и жёсткие ограничения на связь, применяемые против демонстрантов", - отмечается в сообщении Белого дома США.

Напомним, что в Иране идут протесты из-за повышения цен на бензин. Сообщалось, что в ходе акции в пятницу один человек погиб. Правительство Ирана заявило о намерении отключить интернет в стране на фоне протестов.