Читатель спрашивает: Может ли человек постичь Аллаха? И если это невозможно, то как ему понять единобожие?

Человеческий разум не способен постичь Аллаха, потому что разум человека функционирует в определенных пределах. Наш разум не может понять то, что находится за пределами времени и пространства. Мы не может постичь размеры и сущность знаний, могущества, милости, справедливости Аллаха. Но узнав атрибуты Аллаха, человек может сформировать у себя определенные представления о нем. Также можно добиться этого, наблюдая за созданиями Аллаха в этом мире. Поэтому и в хадисах рекомендуется думать не о сущности Аллаха, а о Его атрибутах. В некоторых же хадисах указано, что размышления о созданиях Аллаха является самым высшим богослужением.