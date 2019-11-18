Россия передала Украине корабли, задержанные в Керченском проливе

МИД РФ сообщил о передаче Украине трех кораблей, задержанных российской стороной в Керченском проливе в ноябре 2018 года, передает Islam.az со ссылкой на "Интерфакс".

"18 ноября состоялась передача украинской стороне трех кораблей ВМФ Украины, которые в ноябре 2018 года нарушили границу Российской Федерации в ходе преднамеренной провокации Киева в районе Керченского пролива и были задержаны российскими правоохранительными органами", - говорится в сообщении МИД, распространенном в понедельник.

"Указанные корабли являются вещественными доказательствами в продолжающемся в России уголовном процессе о незаконном пересечении нашей границы. Их передача на ответственное хранение украинской стороне стала возможной в связи с тем, что российские компетентные органы завершили необходимые следственные действия в отношении кораблей, и их нахождение на территории Российской Федерации для продолжения уголовного процесса не требуется", - отметили в МИД РФ.