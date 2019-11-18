Россия поставит Саудовской Аравии ЗРК С-400

Саудовская Аравия намерена закупить российские зенитные ракетные системы С-400 «Триумф».

Сейчас представители двух стран ведут соответствующие переговоры. Об этом со ссылкой на официального представителя федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Марию Воробьеву сообщает РИА Новости.

По ее словам, контракт на покупку С-400 Россия и КСА заключили еще в 2017 году. Сейчас обсуждаются «взаимоприемлемые условия для вступления данного контракта в силу», а также возможности по развитию национальной системы ПВО Саудовской Аравии с использованием российских систем и комплексов.

Напомним, ранее отмечалось, что интерес к покупке российских систем С-400 проявляет целый ряд стран Ближнего Востока.