«Уже было решение, что азербайджанцы войдут в Степанакерт» - экс-премьер Армении разрушил миф

Вот и все. Лопнул очередной, и, наверное, самый сакральный миф армянского агитпропа

Читатель может поинтересоваться: какой же именно? Передает Islam.az со ссылкой на vesti.az. Ведь вся армянская история целиком и полностью зиждется не на фактах и событиях, а исключительно на мифах и фантазиях.





Наиболее известными являются «геноцид армян» в Османской империи, «великая Армения», «Карабах – историческая армянская земля» и так далее. Но, пожалуй, самым фантастическим является небылицы о «непобедимости» армянской армии, которые, кстати, были развенчаны азербайджанскими воинами в апреле 2016 года.





Тогда «бравые армянские швейки» в Нагорном Карабахе драпали от азербайджанских солдат на фантастической скорости. Ну, а кто не был хорошо физически подготовлен в беге на дальние дистанции, был уничтожен. И таковых оказалось немало.





После оккупации Нагорного Карабаха и семи азербайджанских районов в 90-ые годы армянские деятели разных мастей и пород исписали тонны бумаг, восхваляя «невиданный» героизм армянских пастухов, которые чуть ли не с косами и граблями в руках противостояли вооруженным до зубов азербайджанским «головорезам». И, несмотря, на неравные силы, победили. Но так ли это было на самом деле?





Азербайджанцам было известно, что из армян такие же храбрые воины, как из Остапа Бендера и Кисы Воробьянинова – художники. И если бы не хорошо подготовленные, обученные военному искусству российские военнослужащие, не видать армянам Карабаха, как своих собственных ушей. Мы об этом знали, а теперь знают и одурманенные пропагандой большинство армян. Миф о победе армян развенчал…армянин. И не просто армянин, а некогда высокопоставленный хай. Бывший премьер-министр Армении Грант Багратян одним махом разрушил здание лжи, которое на протяжении многих лет строили его же соплеменники.





Так, Грант Багратян заявил в интервью программе «Profile», что намерен приступить к написанию мемуаров, касающихся периода пребывания на должности премьер-министра Армении.





«Я обязан написать подробно о том, что происходило в правительстве. Сохранил все дневники, просматриваю их, огромное количество информации, о котором должны знать будущие поколения. Есть секретные письма, о которых общество не знает», - сказал Грант Багратян.





Говоря об отношениях с бывшим премьер-министром РФ Егором Гайдаром в период своего премьерства, Грант Багратян заявил, что Гайдар вначале 90-х сделал многое для Армении и его вклад неоценим.





«Например, когда летом 1992 года мы терпели поражение, не было выхода, враг вошел в Гандзасар, все рушилось, я еще не был премьер-министром и, кажется, уже было решение, что они (азербайджанцы) войдут в Степанакерт, а потом сядем, поговорим. У азербайджанцев были воздушные силы, а у нас не было. Уже потом, в 1993 году, когда я стал премьером, мы в течение двух недель создали эффективную противовоздушную оборону.





Против этой воздушной силы нужно было бороться, и мы получили возможность вести воздушный бой в Мартакертском районе. Я не хочу сейчас говорить больше. Именем Гайдара нужно назвать одну из лучших улиц этого города и в Степанакерте тоже. Я надеюсь, уверен, что это произойдет. Если бы не было бы Гайдара, не было бы Карабаха», - сказал Грант Багратян.





Что и говорить, Багратян нанес сокрушительный удар по армянскому агитпропу. Пожалуй, даже азербайджанцы не смогли бы так размазать по стенке армянскую ложь. Итак, миф о «непобедимости» армянской армии умер, в очередной раз. На сей раз он был уничтожен своими же. Но да здравствует миф. Например, можно запустить старую пластинку о черной икре азербайджанцев, которой ныне до отвала кормится Грант Багратян. По-моему, нормально. Это даже более правдоподобно, чем сказки о храбрых армянских воинах…