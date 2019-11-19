ЕС считает незаконной поселенческую деятельность Израиля в Палестине

ЕС продолжает считать незаконным строительство Израилем поселений на Западном берегу реки Иордан.

Как передает Islam.az со ссылкой на АПА, об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини.

"Позиция Европейского союза в отношении политики Израиля по строительству поселений на оккупированной палестинской территории ясна и остается неизменной: вся [данная] поселенческая деятельность является незаконной в соответствии с международным правом и подрывает жизнеспособность решения [палестино-израильского конфликта на основе принципа] двух государств и перспективы прочного мира, как это было подтверждено резолюцией 2334 Совета Безопасности ООН", - отмечается в заявлении.

"ЕС призывает Израиль прекратить любую поселенческую деятельность в соответствии с его обязательствами в качестве оккупирующей державы", - подчеркнула Могерини. По ее словам, ЕС продолжит поддерживать возобновление усилий, направленных на достижение решения конфликта на основе принципа двух государств, что является "единственным жизнеспособным и реалистичным способом удовлетворить законные чаяния обеих сторон".

В понедельник госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон больше не считает, что израильские поселения на Западном берегу реки Иордан нарушают международное право. В Израиле приветствовали данное решение. В Палестине заявили, что администрация США не уполномочена отменять международные резолюции, касающиеся еврейских поселений.

В 2016 году СБ ООН принял резолюцию 2334, которая подтверждает, что строительство Израилем поселений на территории Западного берега реки Иордан "не имеет юридической силы и является вопиющим нарушением международного права".