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Новости » Точка зрения

Исполняется 28 лет со дня трагедии близ села Гаракенд

Сегодня исполняется 28 лет со дня, когда над селом Гаракенд Ходжавендского района был сбит армянскими вооруженными силами вертолет "Ми-8" с официальными лицами Азербайджана на борту.

Трагедия произошла 20 ноября 1991 года.

В результате погибли 22 человека - видные государственные деятели страны, журналисты, а также члены российско-казахстанской миротворческой миссии.

Сначала выдвигалась версия о том, что вертолет из-за тумана врезался в холм, а через несколько дней подтвердился факт, что он был сбит.

Прошло 28 лет, но так и не выяснены некоторые темные моменты этой трагедии.

Совершив этот террористический акт, армянские сепаратисты еще раз подтвердили свою террористическую сущность. В связи с фактом в 1991 году Прокуратура военного гарнизона Азербайджана возбудила уголовное дело, проведение следствия было поручено Республиканской прокуратуре. В настоящее время следствие по уголовному делу приостановлено. Поскольку территория, на которой был совершен террористический акт, находится под оккупацией Вооруженных сил Армении.


Опубликовано:20 Ноябрь, 2019  10:29, ]]>Печать]]>
 
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