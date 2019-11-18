Читатель спрашивает: Говорят, что нельзя спать между утренним намазом и восходом Солнца. Верно ли это?

Действительно, в некоторых хадисах рекомендуется не спать после выполнения утреннего намаза вплоть до восхода Солнца. Пророк (с) велел, что это приводит к ухудшению характера человека (Бихаруль-анвар, т.76, стр.185). А имам Садиг (а) говорил, что это способствует уменьшению хлеба насущного, приводит к ухудшению внешнего вида человека.

В хадисах это разъяснено тем, что в это время распределяется пропитание каждого раба Аллаха. Это можно понять и символически. Человек после выполнения утреннего намаза обычно занимается или умственным, или же физическим трудом. В результате зарабатывает на жизнь. Спящий же человек лишен всего этого.