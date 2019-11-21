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Российский военный арестован за шпионаж в пользу Украины

ФСБ России задержала в Ростовской области российского военнослужащего, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ТАСС.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Аксай Ростовской области по подозрению в государственной измене задержан гражданин России, военнослужащий Южного военного округа", - сообщили в ФСБ.

"По имеющимся данным, указанный военнослужащий, выполняя задание Главного управления разведки Минобороны Украины, целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении Вооруженных сил России, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства", - сообщили в ЦОС.

Следователями ФСБ России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК России ("Государственная измена"). Следственные действия продолжаются.


Опубликовано:21 Ноябрь, 2019  10:52, ]]>Печать]]>
 
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