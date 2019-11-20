Читатель спрашивает: Действителен ли брак, если при заключении брака женщина полностью откажется от мехриййии?

Мехриййа – это право женщины, предоставленное ей Аллахом. Это личное имущество женщины, и она может воспользоваться ею как пожелает. Главное предназначение мехриййи – это обеспечение жизненных потребностей женщины в случае развода, пока она не выйдет замуж повторно или не обустроит жизнь заново. Размер мехриййии устанавливается обоюдным согласием сторон. Если при заключении брака не указан размер мехриййии, то за основу берется мехриййа родственниц женщины, которые являются ей ровней по социальному статусу. По шариату запрещено заключать брак без мехриййии. Мехриййа обязательно должна быть определена, пусть даже в малых и чисто символических размерах. Женщина может добровольно отказаться от получения мехриййи или же может после получения вновь вернуть ее мужчине.