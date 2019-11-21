На севере Сирии происходят столкновения армии с оппозицией

В Сирии произошли столкновения в провинции Алеппо, в основном, в административном центре и в приграничных с Турции районах.

Как передает İslam.az со ссылкой на SANA, минувшей ночью группировки выпустили по различным районам Алеппо по меньшей мере 5 ракет. При ракетном обстреле пострадали жители.

В то же время из подконтрольных правительством Сирии регионов были выпущены ракеты по лагерю оппозиционеров, расположенному на севере.

Как сообщает медиа структура оппозиции "Группа наблюдения по правам человека в Сирии", в ходе ракетного обстрела в лагере погибли 16 человек, в том числе 12 женщин и детей.

Также продолжаются столкновения на юге провинции Идлиб, в регионах аз-Зарзур и аль-Мушайрифа. Здесь правительственные войска Сирии и ВВС России нанесли авиаудары по позициям формирования из кавказцев "Аджнадуль Гугаз", подчиняющегося террористической организации "Джебхе Ан-Нусра".