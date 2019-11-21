Читатель спрашивает: Аннулирует ли намаз плач во время его выполнения?

Во время намаза человек должен сосредоточиться на богослужении. Не одобряется любое действие, приводящее к отвлечению внимания от намаза. Деяния, которые разрешены в повседневной жизни, могут аннулировать намаз. Например, прием пищи (исключение – проглатывание крошек, застрявших в зубах), намеренное произношение какого-либо слова, не являющегося частью намаза, смеяться, плакать. В данном случае имеется в виду плач по мирским мотивам (например, из-за бедности, неприятностей в семье, несчастного случая и т.д.). Однако разрешается плакать, думая о последующей жизни. Так, если человек во время намаза заплачет, вспомнив свои прегрешения, или же почувствует влечение поскорее предстать перед Аллахом, то его намаз не только не аннулируется, но и облагается большим савабом.