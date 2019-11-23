Турция не позволила создать террористическое государство на севере Сирии - Эрдоган

Турция не допустила создания террористического государства на севере Сирии.

Как передает İslam.az со ссылкой на "Anadolu", об этом заявил президент Турции, комментируя антитеррористическую операцию ВС Турции «Источник мира».

«Они (террористы YPG/PKK) хотели создать террористическое государство на севере Сирии, но мы не предоставили им такую возможность», - сказал турецкий лидер, выступая в провинции Измир.

По его словам, турецкие военные обнаружили в регионе склады, где хранится оружие, доставленное террористам на 32 000-33 000 грузовиках. «Мы сейчас собираем его (хранящееся на складах оружие – ред.)», - сообщил президент Эрдоган.

Глава государства отметил, что в ходе операции по очистке севера Сирии от террористов военнослужащие ВС Турции, наряду с бойцами Сирийской национальной армии, проявили героизм и самоотверженность.