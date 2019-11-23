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КСИР задержал около 100 лидеров протеста в Иране

Около 100 лидеров протестного движения в Иране задержаны силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, ВС Ирана).

Как передает İslam.az,об этом сообщает Fars News Agency со ссылкой на представителя Верховного суда Голяма Хосейна Исмаили.

«Только силами КСИР были выявлены и задержаны около 100 лидеров протестных акций в различных частях страны», - цитирует его ТАСС. Исмаили добавил, что Министерство информации Ирана выявило еще целый ряд подозреваемых, которые «в скором времени будут арестованы».

15 ноября в Иране вступило в силу правительственное распоряжение о повышении цен на бензин в два раза — с $0,09 до $0,2 за литр. После этого в стране прошли протестные акции, произошли столкновения с полицией. Манифестанты подожгли офисы по меньшей мере 100 банков и автозаправки.

Беспорядки были зарегистрированы в сотне населенных пунктов. По данным властей, в общей сложности погибли 12 протестующих.


Опубликовано:23 Ноябрь, 2019  11:29, ]]>Печать]]>
 
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