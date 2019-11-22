Читатель спрашивает: Следует ли во время малого омовения промывать нос и ротовую полость?

Обязательные деяния намаза указаны в книгах по шариату. Однако некоторые действия, совершаемые до малого омовения, считаются савабом. К ним относится полоскание рта и промывание носовой полости. В особенности полоскание рта рекомендуется в случае выполнения намаза сразу после приема пищи. Желательно прополоскать нос и рот трижды. Все вышеописанное относится к джафаритскому мазхабу. У мазхабов ахли-сунны только у ханбалитов промывание нос и рта считается обязательным (то есть, более категорична, чем суннат, но не является фарзом). У остальных трех суннитских мазхабов (ханафизм, шафиизм и маликизм) это считается сунной.