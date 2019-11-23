Читатель спрашивает: Согласно шариатским указаниям, нежидкие пьянящие человека вещества, считаются чистыми. Как понять это?

Этот вопрос приводит к сомнениям у некоторых людей. Причина в том, что они не учитывают разницу между скверной и харамом. Согласно шариату, некоторые вещества нельзя употреблять в пищу, а также прикасаться к ним. Это некоторые влажные вещества, или же вещества, которые считаются скверной во влажном состоянии. Например, употреблять вино – харам, кроме того, перепачкавшаяся вином всякая вещь должна быть очищена.

Однако, несмотря на то, что употребление некоторых веществ является харамом, они не считаются скверной. То есть, употреблять эти вещества в пищу запрещено, но дотрагиваться до них во влажном состоянии разрешено. В качестве примера можно указать рыбу, которая погибла вне воды: употреблять ее в пищу запрещено, однако если человек прикоснется к ней, то он не осквернится. К этой же категории относятся пьянящие человека вещества, находящиеся в нежидком состоянии. Употребление наркотиков и их введение в организм любым путем является грехом, это категорически запрещено. Но если человек коснется до них в сухом состоянии, нет необходимости очищать руку. Как видно, если вещество само по себе является чистой, это еще не означает, что его дозволено употреблять в пищу.