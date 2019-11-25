Читатель спрашивает: Какого мазхаба придерживался видный мусульманский историк Ягуби?

Прадед Ягуби (ум. 897 г) Вазех был представителем шиитского мазхаба. В бытность правителем Египта он дал убежище представителю Ахли-бейта Идрису ибн Абдуллаху Хасани (основатель государства идриситов), поэтому был казнен. Ягуби был продолжателем этого рода и шиитом. Родившись в Багдаде, он провел юность в Азербайджане. Ягуби считается первым мусульманским автором, написавшим всестороннюю и обобщенную историческую книгу. Его книга охватывает период с момента рождения Пророка Адама (а) до периода проживания самого автора.

Ягуби открыто заявлял о своей принадлежности шиитскому мазхабу. Он описал событие Гадир-Хум, кончину и похороны Госпожи Фатимы (а), выбору халифом Абу-Бакра. Также он написал краткую биографию девяти имамов Ахли-бейта (книга Ягуби охватывает период именно до бытности 9-го имама), привел примеры из их мудрых высказываний.