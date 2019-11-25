ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Говорят, что нельзя спать между утренним намазом и восходом Солнца. Верно ли это? Говорят, что нельзя спать между утренним намазом и восходом Солнца. Верно ли это?
Следует ли во время малого омовения промывать нос и ротовую полость? Следует ли во время малого омовения промывать нос и ротовую полость?
Аятолла Систани обозначил пути вывода Ирака из кризиса Аятолла Систани обозначил пути вывода Ирака из кризиса
Действителен ли брак, если при заключении брака женщина полностью откажется от мехриййии? Действителен ли брак, если при заключении брака женщина полностью откажется от мехриййии?
Согласно шариатским указаниям, нежидкие пьянящие человека вещества, считаются чистыми. Как понять это? Согласно шариатским указаниям, нежидкие пьянящие человека вещества, считаются чистыми. Как понять это?

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Ноя.2019
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Новости » Ислам в вопросах

Какого мазхаба придерживался видный мусульманский историк Ягуби?

Читатель спрашивает: Какого мазхаба придерживался видный мусульманский историк Ягуби?

Прадед Ягуби (ум. 897 г) Вазех был представителем шиитского мазхаба. В бытность правителем Египта он дал убежище представителю Ахли-бейта Идрису ибн Абдуллаху Хасани (основатель государства идриситов), поэтому был казнен. Ягуби был продолжателем этого рода и шиитом. Родившись в Багдаде, он провел юность в Азербайджане. Ягуби считается первым мусульманским автором, написавшим всестороннюю и обобщенную историческую книгу. Его книга охватывает период с момента рождения Пророка Адама (а) до периода проживания самого автора.

Ягуби открыто заявлял о своей принадлежности шиитскому мазхабу. Он описал событие Гадир-Хум, кончину и похороны Госпожи Фатимы (а), выбору халифом Абу-Бакра. Также он написал краткую биографию девяти имамов Ахли-бейта (книга Ягуби охватывает период именно до бытности 9-го имама), привел примеры из их мудрых высказываний.


Опубликовано:26 Ноябрь, 2019  11:42, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
25 Ноябрь, 2019
Согласно шариатским указаниям, нежидкие пьянящие человека вещества, считаются чистыми. Как понять это?
23 Ноябрь, 2019
Следует ли во время малого омовения промывать нос и ротовую полость?
22 Ноябрь, 2019
Аннулирует ли намаз плач во время его выполнения?
21 Ноябрь, 2019
Действителен ли брак, если при заключении брака женщина полностью откажется от мехриййии?
20 Ноябрь, 2019
Говорят, что нельзя спать между утренним намазом и восходом Солнца. Верно ли это?

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
26 Ноябрь, 2019
В Армении солдат покончил с собой
26 Ноябрь, 2019

Знаете, что самое страшное в старении? Для разумеющих
26 Ноябрь, 2019
США возобновили операции против ИГ в Сирии
26 Ноябрь, 2019

Какого мазхаба придерживался видный мусульманский историк Ягуби? Ислам в вопросах
26 Ноябрь, 2019
Трамп наградил участвовавшую в ликвидации главаря ИГ собаку
26 Ноябрь, 2019

Парламент Греции проголосовал против разделения церкви и государства
25 Ноябрь, 2019
13 человек погибли в ходе демонстраций в Ираке
25 Ноябрь, 2019
В Италии спасли 149 мигрантов из перевернувшейся лодки
25 Ноябрь, 2019

Согласно шариатским указаниям, нежидкие пьянящие человека вещества, считаются чистыми. Как понять это? Ислам в вопросах
25 Ноябрь, 2019
В Кабуле взорвалась машина ООН
25 Ноябрь, 2019
МИД Пакистана вызвал посла Норвегии из-за скандала с Кораном
23 Ноябрь, 2019

Аятолла Систани обозначил пути вывода Ирака из кризиса
23 Ноябрь, 2019
Экс-агента ЦРУ осудили на 19 лет за шпионаж в пользу Китая
23 Ноябрь, 2019

Следует ли во время малого омовения промывать нос и ротовую полость? Ислам в вопросах
23 Ноябрь, 2019

КСИР задержал около 100 лидеров протеста в Иране
23 Ноябрь, 2019

Турция не позволила создать террористическое государство на севере Сирии - Эрдоган
22 Ноябрь, 2019
В России задержали главарей и членов группировки «Хизб ут-Тахрир»
22 Ноябрь, 2019

Аннулирует ли намаз плач во время его выполнения? Ислам в вопросах
22 Ноябрь, 2019

Француз был оштрафован на 100 евро за дачу милостыни
22 Ноябрь, 2019
Нетаньяху предъявили обвинения по трем делам
21 Ноябрь, 2019
На севере Сирии происходят столкновения армии с оппозицией
21 Ноябрь, 2019
Протестующие закрыли пограничные переход из Ирака в Кувейт
21 Ноябрь, 2019

Действителен ли брак, если при заключении брака женщина полностью откажется от мехриййии? Ислам в вопросах
21 Ноябрь, 2019
Российский военный арестован за шпионаж в пользу Украины
21 Ноябрь, 2019

Хуситы сбили саудовский истребитель
20 Ноябрь, 2019

Говорят, что нельзя спать между утренним намазом и восходом Солнца. Верно ли это? Ислам в вопросах
20 Ноябрь, 2019
Вертолет США потерпел крушение в Афганистане, есть погибшие
20 Ноябрь, 2019

Исполняется 28 лет со дня трагедии близ села Гаракенд
19 Ноябрь, 2019
ЕС считает незаконной поселенческую деятельность Израиля в Палестине
19 Ноябрь, 2019
«Уже было решение, что азербайджанцы войдут в Степанакерт» - экс-премьер Армении разрушил миф
19 Ноябрь, 2019

В Тегеране в ходе беспорядков погибли трое правоохранителей
© 2019 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com