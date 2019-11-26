США возобновили операции против ИГ в Сирии

Глава Центрального командования Вооруженных сил США Кеннет Маккензи объявил о возобновлении операции в Сирии после двухмесячного перерыва и частичного вывода контингента.

По данным газеты The New York Times, военные атаковали позиции группировки «Исламское государство» в провинции Дейр-эз-Зор.

Отмечается, что в крупной операции приняли участие несколько сотен бойцов курдских вооруженных формирований.

Маккензи заявил, что целью боевых действия является уничтожение остатков ИГ, и в ближайшие недели они будут только набирать темп.