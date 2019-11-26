В Армении солдат покончил с собой

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В военной части, расположенной в Ноемберянском районе Тавушской области Армении, произошел суицид.
Oдного из военнослужащих части обнаружили повешенным.
Данную информацию подтвердил пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.
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