Турция будет продолжать операцию в Сирии

Операция “Источник мира” на севере Сирии будет продолжаться до тех пор, пока не достигнет своей цели.

Об этом говорится в заявлении Совета национальной безопасности по итогам заседания, которое проходило под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Islam.az со ссылкой на турецкие СМИ.

“Операция, способствующая установлению атмосферы мира и стабильности в регионе, будет продолжаться до тех пор, пока не достигнет своей цели. Также будут приняты все меры для предотвращения ущерба гражданским лицам”, - отмечается в заявлении.

В Совете подтвердили, что Турция продолжит решительную борьбу с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ) и открыта для любого сотрудничества в этом направлении.