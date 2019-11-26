Читатель спрашивает: Что такое вода «кур» и каков ее объем?

В шариате воды подразделяются на 5 видов: кур, малая вода, проточная вода, дождевая вода и колодезная вода. С точки зрения объема очищения этими водами скверны ученые придерживаются различного мнения. Некоторые муджтехиды называют водой кур ту воду, которая заполняет объем ширина, длина и высота которой равна 3,5 пядей. Согласно некоторым муджтехидам этот показатель равен 3-м пядям. Что же касается веса воды кур в современных единицах веса, то отмечается объем от 377,4 литров до 384-х литров. Вода этого и большего объема называется водой кур. Особенность воды кур состоит в том, что если в него попадет скверна, не изменившая его запах, цвет и вкус, то вода сохраняет свои свойства очищения и очищает скверну. Для сравнения отметим, что если в воду, объем которой меньше, попадет хотя бы капля скверны, то вся вода станет скверной.