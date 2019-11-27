В Ираке освобождены 2500 задержанных в акциях протеста

"Решением суда Ирака на свободу отпущены 2500 человек, задержанных во время акций протеста и столкновений за последние 50 дней".
Об этом на заседании Кабинета министров заявил премьер-министр Ирака Адил Абдул-Мехди.
По его словам, также рассматриваются уголовные дела, возбужденные в отношении 240 лиц.
Премьер отметил, что возглавляемое им правительство принимает критику.
"Наряду с правительством парламент также принимает меры для урегулирования в верном ключе ряда политических вопросов", - заявил премьер.