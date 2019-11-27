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Новости » Ислам в вопросах

О чем повествует книга «Муруджуз-захаб» и кто ее автор?

Читатель спрашивает: О чем повествует книга «Муруджуз-захаб» и кто ее автор?

Это одна из знаменитых книг по истории, автором которой является Масуди (ум. 958 г). Некоторые востоковеды называли его «Гердотом арабов». Он был из рода видного сподвижника Абдуллаха ибн Масуда, поэтому и прославился под таким псевдонимом.

Масуди является автором как исторических, так и религиозных книг. Он написал состоящую из 30-ти томов книгу по истории. Однако она не дошла до наших дней. Впоследствии он значительно сократил эту книгу, и таким образом появилась книга «Муруджуз-захаб». В этой книге отражены события от начала сотворения до середины 10-го века. Она нпаисана на арабском языке, впоследствии была переведена на многие языки.


Опубликовано:28 Ноябрь, 2019  12:14, ]]>Печать]]>
 
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