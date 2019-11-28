Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России

Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

По данным агентства, Анкара хочет больше поддержки от альянса в вопросе борьбы с курдами в Сирии.

«Анкара сказала своему посланнику в НАТО не подписывать план и занимать жесткую позицию на встречах и в частных беседах, требуя, чтобы альянс признал силы самообороны курдов террористами в официальной формулировке», — говорится в материале.

Агентство отмечает, что этот спор стал еще одним свидетельством серьезных разногласий в НАТО, а позиция Турции может помешать альянсу укрепить позиции в Прибалтике и Польше, передает Islam.az.

«Они [турки] берут в заложники восточноевропейцев, блокируя одобрение этого военного плана», — заявил один из источников в НАТО.

Другой собеседник агентства назвал поведение Турции разрушительным.

Страны НАТО неоднократно заявляли о якобы существующей «российской угрозе». При этом Москва отмечала, что данная формулировка используется для оправдания наращивания военных сил альянса у границ РФ, хотя Россия ни на кого нападать не собирается.

В сентябре стало известно, что экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга призвала к объединению сил стран Прибалтики, Польши и НАТО для противостояния России, которая якобы перестала скрывать свои имперские амбиции.