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Новости » Новости по миру

Трамп назвал условие для заключения соглашения с "Талибаном"

Президент США Дональд Трамп заявил, что радикальное движение "Талибан" стремится заключить мирное соглашение, но сделать это можно только через договоренности о прекращении огня, передает Islam.az со ссылкой на РИА Новости.

"Талибан" хочет заключить сделку, и мы встречаемся с ними, и мы говорим, что это должно быть сделано через прекращение огня. Они не хотели прекращать огонь. Сейчас они хотят прекращать огонь. И я верю, что это сработает", - сказал Трамп журналистам пула Белого дома в рамках незапланированного визита в Афганистан.


Опубликовано:29 Ноябрь, 2019  11:12, ]]>Печать]]>
 
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