Более 30 протестующих погибли в ходе столкновений в Ираке

Более 30 человек погибли за последние сутки в ходе столкновений демонстрантов с полицией в разных регионах Ирака.

В городе Насирия в провинции Ди-Кар, по данным телеканала, погибли не менее 25 человек. Демонстранты утром в четверг пытались заблокировать мост, а затем собрались перед полицейским управлением.

Еще четыре человека погибли в Багдаде, где силовики открыли стрельбу боевыми патронами по протестующим рядом с мостом через реку Тигр, передает телеканал.

В городе Наджаф, где демонстранты напали на генконсульство Ирана, жертвами столкновений стали два человека.