Читатель спрашивает: Следует ли при совершении малого омовения каждый раз закрывать кран после омовения лица и рук?

Некоторые видные ученые поступали именно таким образом. Например, набирали воду в ладонь, закрывали кран, омывали лицо, а затем снова открывали кран. Причиной тому было нежелание допустить расточительство. Конечно же, в местах, где ощущается нехватка воды, желательно поступать именно таким образом. Но в общем не обязательно каждый раз закрывать и открывать кран при омовении отдельных частей тела. Потому что обычно малое омовение продолжается не очень долго и расточительство воды в таком случае маловероятно.