Между Ираном и Ираком закрыт основной пограничный переход

На фоне повышения напряженности в Ираке, официальный Тегеран сообщил о временном закрытии основного пограничного перехода между двумя странами.

Как передает Islam.az со ссылкой на "аль-Алям", об этом сообщил заместитель губернатора иранской провинции Илам Мохаммед Нозери.

По его словам, пограничный пропускной пункт "Мехран" будет временно закрыт, принимая во внимание ситуацию в Ираке.

Отметим, что 2 дня назад в иракском городе Наджаф было сожжено здание консульства Ирана.

Затем было осуществлено нападение на гробницу известного иракского ученого Сеида Мохаммеда Багира Хакима. Несмотря на введение комендантского часа, минувшим днем в стране также проходили акции протеста и столкновения.