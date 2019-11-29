Аятолла Систани призвал протестующих не поддаваться на провокации

Аятолла Систани призвал протестующих держаться подальше от провокаторов и хулиганов.

Как передает Islam.az со ссылкой на SalamNews, сегодня представитель аятоллы Систани шейх Ахмед ас-Сафи во время проповеди на пятничном намазе зачитал послание аятоллы.

Аятолла Систани в своем заявлении сделал предупреждение протестующим, правительству, религиозным, политическим и общественным деятелям в связи с происходящим в последние дни в Наджафе, Кербеле и Насрие.

В заявлении говорится, о необходимости не иди на поводу у хулиганов и провокаторов.

Аятолла Систани, заявивший о неприкосновенности безопасности протестующих и процесса акций, выразил желание, чтобы Парламент пересмотрел политический курс.

"Враги Ирака и их приспешники желают, чтобы в стране царили хаос и гражданское противостояние и была возвращена диктатура. В связи с этим все должны объединиться и не дать врагам воспользоваться моментом. Наставники должны только давать рекомендации и показывать истиннный путь, а народ должен сам сделать правильный выбор", - говорится в заявлении аятоллы.