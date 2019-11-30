Израильтяне нанесли авиаудары по Газе, есть убитый

Минувшим днем состоялось шествие палестинцев в направлении израильских поселений, построенных на юге Газы в поселке Хазаа.

Шествие было обстреляно израильскими военнослужащими.

В результате обстрела погиб один 16-летний палестинский подросток и ранены 5 молодых людей.

Сегодняшним утром израильские самолеты также нанесли удары по различным регионам Газы, в результате которого были ранены местные жители.

Израильтяне сообщают, что данные авиаудары нанесены в ответ на ракетный обстрел Эшколя.

Отметим, что после принятия решения США, касающегося Кудса, каждую пятницу проходят шествия палестинцев в направлении построенных израильских поселений.